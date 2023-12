Rosyjskie lotnisko pod ostrzałem. Ukraińcy osiągnęli sukces

Jak podaje portal Defence Blog, lotnisko wojskowe w Mrozowsku (obwód rostowski) stanowi ważny cel dla Ukraińców z uwagi na fakt, że obiekt jest siedzibą 559. pułku lotnictwa bombowego rosyjskich sił powietrznych . To oznacza, że na miejscu gromadzony jest sprzęt, którego agresor używa do ataków w głąb Ukrainy.

Choć początkowo Rosjanie deklarowali, że zestrzelili nadlatujące bezzałogowce, w sieci pojawiły się już pierwsze zdjęcia stanowiące dowody, że ukraiński sprzęt trafił w lotnisko i uszkodził rosyjskie maszyny. Defence Blog podaje, że w momencie ataku w Mrozowsku znajdowało się do 20 samolotów bojowych Su-34, trzy stacje radarowe i mniejszy sprzęt wojskowy.

W bazie 559. pułku lotnictwa bombowego w Mrozowsku podczas ataku miało znajdować się nawet 20 samolotów uderzeniowych Su-34. Rosjanie nie potwierdzili, jak duże straty ponieśli podczas niedzielnego ataku, jednak warto podkreślić, że armia straciła od początku wojny co najmniej 20 tego typu maszyn. Wcześniej do dyspozycji pozostawało ok. 140 samolotów Su-34. W ostatnim czasie identyczny samolot został uszkodzony na skutek kolizji drogowej.