Dotarły do Gdyni. Potężne maszyny zasilą polską armię

Armatohaubice K9A1 wprawdzie przybyły już do portu – jednak aby najnowsze egzemplarze zostały oddane w ręce żołnierzy, niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich modyfikacji. Chodzi przede wszystkim o zamontowanie systemu kierowania ogniem ZZKO Topaz, by umożliwić współpracę koreańskiego sprzętu z innymi wozami i ciężkim sprzętem wykorzystywanym przez Wojsko Polskie.

Agencja Uzbrojenia na platformie X pisze, że "w przyszłym roku spodziewa się kolejnych kilkudziesięciu haubic samobieżnych" . Przypominamy, że jest to wynik umowy podpisanej z firmą Hanwha Defense, która zakłada, że do 2026 r. Polska otrzyma łącznie 218 haubic K9A1 . Razem z nimi, do Polski (w latach 2026 - 2027) trafią spolonizowane armatohaubice K9PL. To sprawi, że Wojsko Polskie będzie dysponować 364 systemami artyleryjskimi z Korei Południowej .

Warto jednak zaznaczyć, że K9A1 to w istocie ulepszona wersja podstawowego K9 Thunder, która trafiła do służby w 2018 r. Wyróżnia się na tle poprzednika nowymi systemami noktowizyjnymi. Jej główne uzbrojenie stanowi wspomniana wcześniej armata kal. 155 mm, która w zależności od zastosowanej amunicji, może pozwolić na rażenie celów w odległości ponad 40 km.

Koreański producent zadbał o to, aby opancerzenie K9A1 zapewniało ochronę przed ostrzałem z broni małokalibrowej oraz odłamkami artyleryjskimi. Sprzęt rozpędza się do prędkości niespełna 70 km/h, co zawdzięcza obecności jednostki napędowej, która generuje moc 1000 KM. Haubica waży ok. 47 t, a jej długość to niemal 7,5 m. Załoga liczy sobie natomiast pięć osób.