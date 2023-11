Rosjanie sięgają po rzadką broń. Zgromadzili w Awdijiwce ciężki sprzęt

Awdijiwka to w ostatnim czasie obszar, w którym o panowanie walczą obie strony konfliktu. Choć Ukraińcy wielokrotnie chwalili się sukcesami w Awdijiwce , Rosjanie nie pozostają bez odpowiedzi. Dowodzi tego m.in. użycie w ostatnich dniach kontrowersyjnej broni kasetowej Motiv-3M .

Napięcie w tej wschodniej części Ukrainy narasta, a Rosjanie decydują się na przenoszenie rzadkich broni do zwalczania przeciwnika. Ekspert wojskowy Olek Katkow zwraca w tym kontekście uwagę w szczególności na dwa systemy w armii agresora.

Rosja ściągnęła do Awdijiwki ogromne zasoby i nie chodzi tylko o siłę żywą, pojazdy opancerzone i artylerię. To też niezwykle rzadkie systemy Tornado-S oraz Smiercz, których nie ma zbyt wiele w rosyjskich siłach zbrojnych.

Zgodnie z raportem "Military Balance 2022", Rosja dysponuje ok. 100 egzemplarzami systemów BM-30 Smiercz . Tornado-S jest z kolei znacznie rzadszą bronią, gdyż jeszcze pod koniec 2021 r. na stanie rosyjskiej armii było ok. 20 egzemplarzy tej broni .

Generalnie rzecz ujmując obie te maszyny są zbliżonymi do siebie konstrukcjami. Tornado-S stanowi bowiem głęboką modernizację systemu BM-30 Smiercz . Pierwszy z nich charakteryzuje się natomiast usprawnionym względem protoplasty układem naprowadzania. Ten wykorzystuje połączenie nawigacji inercyjnej i satelitarnej GLONASS, które pozwala prowadzić bardzo precyzyjny ostrzał z dokładnością do kilku metrów.

Pociski Tornado-S mają donośność na poziomie do 200 km, którą gwarantuje długość niemal 8 m. Dzięki temu w korpusie broni znalazło się miejsce na większy zapas paliwa.

Drugi z wspomnianych przez Katkowa unikalnych systemów Rosjan to BM-30 Smiercz. W podstawowej wersji 9M55 stanowi on broń będącą realnym zagrożeniem dla armii Ukraińców. Ta wieloprowadnicowa wersja może wykorzystywać pociski z głowicami kasetowymi (z 72 podpociskami), ale też wersje termobaryczne.

Pojedynczy pocisk systemu Smiercz waży ok. 800 kg, a na masę głowicy przypada 250 kg. W zależności od wersji, mierzące 7 m długości pociski docierają na odległość do 90 km. Można je wystrzelić pojedynczo lub salwami (dla wszystkich 12 rakiet zajmuje to 38 sekund).