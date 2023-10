Podejrzenia się potwierdziły. Dokumenty odsłoniły prawdę

Jeszcze kilka miesięcy temu, 31 lipca br. do Ukrainy trafiło 18 dostaw amunicji kasetowej M483A1 – czytamy na DefenseOne. Broń była oznaczona jako pochodząca z Turcji. Tym samym tamtejsza amunicja nie jest jedyną, która trafiła w ostatnim czasie do Ukrainy. Wcześniej decyzję o wsparciu Kijowa bronią będącą tematem dyskusji organizacji humanitarnych apelujących o to, by zaprzestać stosowania amunicji kasetowej, podjęły Stany Zjednoczone.