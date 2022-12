Wojna w Ukrainie zmusza Rosję do sięgania w głąb magazynów i szukania kolejnego sprzętu wojskowego, który można przerzucić na front. Trudno ocenić, czy było tak w przypadku systemu Tor-M2DT, chociaż warto podkreślić, że jest to rozwiązanie specjalnie zaprojektowane do użytku w regionie arktycznym, gdzie miało chronić znajdujące się tutaj polarne bazy wojskowe, lotniska, magazyny czy porty. Zima w Ukrainie może być dotkliwa, ale na pewno panujące tam warunki nie przypominają tych, które można spotkać w Arktyce.