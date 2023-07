Rosjanie pracują nad nowym dronem. To kopia małego zabójcy z USA

Wedle ujawnionych informacji dron będzie konstrukcją o masie całkowitej 2,8 kg (brak informacji czy ta wartość obejmuje też wyrzutnię) i rozpiętości skrzydeł 1,2 m zdolną według Rosjan do lotu przez około 30 minut z maksymalną prędkością do 200 km/h. Będzie to dron dedykowany atakom na cele miękkie, ponieważ jego głowica bojowa masie 220-250 gramów będzie niewiele mocniejsza od granatów.

Szczególnie te małe drony są z powodzeniem używane przez ukraińskie jednostki specjalne do ataków nawet na cele położone na terenie Rosji , tak jak miało to miejsce np. w przypadku eliminacji informatora przekazującego dane funkcjonariuszom FSB .

Ogromną zaletą tych dronów jest ich bardzo niska sygnatura radiolokacyjna oraz termiczna, przez co są bardzo trudne do wykrycia i wyeliminowania, zanim będzie za późno. Wadą tych 2,5-kilogramowych zestawów (masa obejmuje drona i wyrzutnię) jest jednak zasięg ograniczony do około 10 km i czas lotu wynoszący około 15 minut, co jednak dla jednostek specjalnych działających na tyłach przeciwnika nie jest ogromnym problemem.