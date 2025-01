Rosjanie porzucili go na polu walki. Teraz mogą tego gorzko żałować

Ukraińcy przejęli jeden z rosyjskich czołgów T-90S "Bhishma", czyli pojazd w wersji eksportowej dla armii indyjskiej. Maszyna porzucona przez Rosjan na polu walki będzie teraz służyła ukraińskim żołnierzom należącym do batalionu K-2 z 54 brygady Sił Zbrojnych Ukrainy do niszczenia wroga. Co o niej wiadomo?