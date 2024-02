Rosjanie polowali na nie od dawna. W końcu dopięli swego

Z udostępnionych informacji wynika, że ukraińska haubica wytrzymała trafienie rosyjskiego drona kamikadze Lancet. To jedne z najskuteczniejszych bezzałogowców, jakimi dysponuje armia Putina, są odpowiedzialne m.in. za eliminowanie polskich Krabów. Mogą przenosić kilka kg ładunku wybuchowego, rozpędzać się do 110 km/h i operować na dystansie do 40 km.

2S22 Bogdana przetrwała stracie z dronem Rosjan

Chociaż ukraińska haubica została poważnie uszkodzona, to nie udało jej się zniszczyć i co najważniejsze - załoga przeżyła atak. Portal Defence Express specjalizujący się w tematyce militarnej odnotowuje, że jest to pierwszy potwierdzony przypadek uszkodzenia 2S22 Bogdana w walce.

W grudniu 2023 r. w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje, że ukraińska armia ma na stanie już 30 sztuk 2S22 Bogdana. Prototypowy egzemplarz miał duży udział w operacji wyzwolenia Wyspy Węży, krótko potem podjęto decyzję o masowej produkcji. W ostatnich tygodniach na front zaczęły trafiać najnowsze warianty wyposażone w mechanizm wspomagający ładowanie amunicji do armaty.

Ukraińcy ciągle udoskonalają swoją broń

"Stworzona zgodnie ze standardami NATO haubica samobieżna Bohdana kal. 155 mm wielokrotnie udowodniła swoją celność w zwalczaniu celów wroga. Dziś widzimy dowody jej wytrzymałości" – piszą Ukraińcy z firmy zajmującej się produkcją sprzętu pancernego.

2S22 Bogdana korzysta ze standardowej amunicji NATO kal. 155 mm. Każdy z nich waży ok. 40 kg, w związku z czym automatyka załadunku była bardzo pożądana przez załogi tych haubic. Wpływa też na szybkostrzelność. Dochodzi ona tutaj do sześciu pocisków na minutę. Zasięg rażenia to natomiast maksymalnie ok. 40 km w przypadku standardowej amunicji oraz ok. 60 km w przypadku użycia pocisków wspomaganych rakietowo.

Wcześniejsze warianty ukraińskiej haubicy były osadzane na podwoziu 6x6. Najnowsze poza mechanizmem wspomagającym ładowanie amunicji do armaty przyniosły też przesiadkę na powozie czeskich ciężarówek w układzie napędowym 8x8.

