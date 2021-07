Rosjanie pokazali nowy myśliwiec. To konkurencja dla F-35

"To lekki myśliwiec piątej generacji. Podobne wersje istnieją na świecie i obejmują F-35, Gripen i Rafale. Postawiliśmy sobie jednak za cel dostarczenie bardzo taniego i skutecznego samolotu. Jego koszt to ok. 25-30 milionów dolarów za sztukę, podczas gdy cena jego rywali będzie wahać się pomiędzy 60-90 milionów dolarów" – powiedział Czemiezow, cytowany przez TASS. Przykładowo, F-35 Lightning II kosztuje ok. 80 mln dolarów.