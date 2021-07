Putin mówi o III wojnie światowej. "Nie wyjdą z niej jako zwycięzcy"

Prezydent Rosji nawiązał też do prowadzonych na Morzu Czarnym ćwiczeń Sea Breeze, w których bierze udział 17 państw NATO i partnerzy Sojuszu. – Zobaczcie, zrobili wielką awanturę, że prowadzimy ćwiczenia na naszym terenie, w pobliżu ukraińskich granic. Wydałem polecenie Ministerstwu Obrony, żeby je zakończyć i wycofać wojska, jeśli ktoś jest tym tak zaniepokojony. Zrobiliśmy to. Ale zamiast odpowiedzieć pozytywnie i powiedzieć: "w porządku, zaakceptowaliśmy waszą reakcję na nasze obawy", co zrobili? Przesunęli swoje siły pod nasze granice – powiedział.