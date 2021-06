F-35 doczeka się ważnych usprawnień. Zapewnią nowe umiejętności bojowe

Samoloty F-35 mają zyskać zupełnie nowe możliwości bojowe, dzięki modernizacjom zaplanowanych przez BAE Systems i Lockheed Martin. Firma ma skoncentrować się na rozwoju nowych technologii oraz zwiększeniu możliwości produkcyjnych, tak by do 2022 roku dostarczać ok. 20 zestawów modernizacyjnych miesięcznie.