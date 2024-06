Rosjanie po raz kolejny "oślepieni". Ukraińskie siły specjalne były bezlitosne

Rosyjska stacja radiolokacyjna do rozpoznawania celów powietrznych Kasta 2E2 (znana również jako 39N6E) to mobilny radar średniego zasięgu, który można zastosować zarówno do celów wojskowych, jak i cywilnych. Rosjanie twierdzą, że radar wykrywa nawet nisko lecące cele z odległości od 5 do 150 km i widzi w zakresie 360 stopni. Kasta 2E2 określa charakterystykę toru lotu celów powietrznych oraz wysokość lotu, co pomaga w ich identyfikacji. Zgromadzone w ten sposób dane są następnie przekazywane do centrów dowodzenia m.in. kanałami radiowymi lub za pomocą komunikacji cyfrowo-analogowej.