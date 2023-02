Rosjanie planują misję ratunkową dla załogi Sojuza MS-22. Znana jest już data

Druga awaria przydarzyła się towarowemu statkowi Progress MS-21 i co ciekawe dotyczyła również systemu chłodzenia, co nasunęło pytania dotyczące tego, czy wcześniejsze uszkodzenia rzeczywiście były skutkiem kolizji, a nie na przykład błędów konstrukcyjnych dotyczących obu jednostek. Nie podano do publicznej informacji konkretnych przyczyn awarii Progressa, jednak według komunikatów zawiódł zewnętrzny radiator pojazdu. Nie jest on już jednak problemem Roskosmosu, gdyż w sobotę 18 lutego statek towarowy, który uprzednio wypełniono odpadkami został oddokowany od ISS i spłonął w atmosferze podczas deorbitacji. Rosyjska agencja informacyjna TASS podaje, że szczątki, które nie uległy spaleniu zatonęły w nieżeglownej części Oceanu Spokojnego.