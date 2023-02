Kłopoty Rosjan w kosmosie. Statek kosmiczny traci ciśnienie

Rosyjski statek kosmiczny Progress MS-21 ma problemy. Na zadokowanym do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej obiekcie odnotowano nieprawidłowości dotyczące ciśnienia. Jak czytamy w serwisie nasaspaceflight.com, spadek ciśnienia pojawił się w obiegu chłodziwa statku Progress MS-21. Co ciekawe, jest to ten sam system, który uległ uszkodzeniu w statku Sojuz MS-22 w grudniu.