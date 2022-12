Rosja wyśle statek ratunkowy na ISS? Jej kosmonauci mają problemy

Niewielkie uszkodzenie Sojuz MS-22 doprowadziło do wycieku płynu z układu chłodzenia rosyjskiego statku kosmicznego. Do sieci trafiło nawet nagranie, które pozwalało zobaczyć, jak tysiące małych cząstek, przypominających płatki śniegu, wydostaje się w przestrzeń kosmiczną (nagranie można obejrzeć poniżej). Na razie nie wiadomo, co spowodowało uszkodzenie. Jedna z teorii zakładała uderzenie niewielkiego meteorytu, pochodzącego z roju Geminidów.