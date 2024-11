Rosjanie ostrzelali własny cywilny samolot. Stara maszyna okazała się niezniszczalna

Rosyjskie miasto Saławat znajduje się w Baszkirii, około 1300 km od granicy z Ukrainą . To ośrodek przetwórstwa ropy naftowej – zakład Gazprom Nieftiechim Saławat przerabia rocznie 10 mln ton tego surowca.

Nocą 26 listopada nad rafinerią pojawił się latający obiekt, który został uznany za ukraiński bezzałogowiec . Do intruza otworzono ogień z broni maszynowej i armat przeciwlotniczych. Jak się później wyjaśniło, rzekomy dron okazał się cywilnym rosyjskim samolotem An-2 wykonującym zaplanowany lot.

An-2 został kilkadziesiąt razy trafiony z broni maszynowej różnych kalibrów, a także otrzymał jedno bezpośrednie trafienie pociskiem kalibru 23 mm. To najcięższy pocisk, przed którym zapewnia bezpieczeństwo konstrukcja silnie opancerzonego, szturmowego samolotu A-10. Tymczasem An-2 to lekka, cywilna maszyna, produkowana od lat 40. do 90. XX wieku m.in. w Polsce.