Tureckie drony znów w akcji. Zatrzymały rosyjskie kolumny

To już kolejna udana akcja z udziałem tej broni. Jak pisaliśmy na łamach WP Tech , na początku tego miesiąca TB2 zniszczył 180 jednostek rosyjskiego sprzętu. Według Dmytro Żywyckiego, szefa Obwodowej Administracji Państwowej regionu, tureckie bezzałogowe statki powietrzne zatrzymały we wtorek (8 marca) cztery duże kolumny pojazdów opancerzonych.

Przypomnijmy, że Ukraina zawarła umowę na zakup pierwszych TB2 w 2018 r. i obecnie posiada 12 sztuk tej broni. Za produkcję dronów odpowiada turecka firma Bayraktar Makina. Co ciekawe, w przeszłości przedsiębiorstwo to nie zajmowało się produkcją uzbrojenia, ale części samochodowych. W firmę obronną przekształciło się za sprawą Selçuka Bayrakta, absolwenta MIT specjalizującego się w kontroli manewrów śmigłowców bezzałogowych.

Według producenta drony TB2 mogą operować w powietrzu bez przerwy do 27 godzin. Praktyczny pułap tych bezzałogowców wynosi ok. 5,6 km, a maksymalny – 7,6 km. Dron ma 6,5 m długości i 12 m rozpiętości skrzydeł. Masa startowa TB2 to 700 kg. Maszyna jest wyposażona w głowice obserwacyjne i kamery na podczerwień.