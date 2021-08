Rosjanie oskarżają amerykańską astronautkę. NASA odpowiada

Chodzi o astronautkę NASA Serenę Auñon-Chancellor, która przebywała na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) od 6 czerwca do 20 grudnia 2018 r. Kobieta – według anonimowego pracownika Roskosmosu, na którego powołuje się TASS – miała wywiercić 2-milimetrowy otwór w statku zadokowanym do stacji. Dziura doprowadziła do spadku ciśnienia w jednym z modułów; problem zażegnano, łatając ją żywicą epoksydową.