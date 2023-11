Rosjanie opatentowali nowy myśliwiec. To nowa wersja Su-57

United Aircraft Corporation, rosyjskie przedsiębiorstwo produkujące statki powietrzne opatentowało dwumiejscowy myśliwiec wielozadaniowy Su-57 - donosi ukraiński serwis Militarny. Do tej pory maszyna była spotykana wyłącznie w wersji jednomiejscowej, a Rosjanie oszczędnie wykorzystywali ją do ataków w Ukrainie. Decyzja powrotu do tej koncepcji wydaje się zaskakująca, zwłaszcza że rosyjskie myśliwce wielozadaniowe nie cieszą się ostatnio dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych nabywców. Kilka lat temu Władimir Putin nie zawahał się jednak okrzyknąć Su-57 "najlepszym samolotem na świecie".