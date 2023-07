Rosjanie nie przestają zaskakiwać. Takich makiet jeszcze nie było

Nie brakuje niewybrednych komentarzy internautów, którzy reagują na wybudowaną w Rosji makietę stanowiącą fałszywy cel dla wojsk Ukrainy. "Czy to nie ich najlepsza możliwa konstrukcja?" – czytamy w wątku na profilu Ukrainian Front na Twitterze.

Nie można mieć wątpliwości co do samej użyteczności fałszywych obiektów mających zmylić przeciwnika. To działanie, które na froncie stosowane jest od dziesiątek lat i sprawdzało się wielokrotnie. Należy jednak mieć na uwadze, że skuteczność tego typu makiet zależy przede wszystkim od jakości ich wykonania.