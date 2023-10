Most Krymski

Rosjanie muszą go chronić. To duże obciążenie dla ich wojsk

Choć według władz Rosji uszkodzenia Mostu Krymskiego powstałe wskutek ukraińskiego ataku zostały naprawione, to korzystanie z niego pozostaje ograniczone. Co więcej, ciągłe zabezpieczanie tego obiektu jest znaczącym obciążeniem dla rosyjskich wojsk - przekazało w brytyjskie ministerstwo obrony. Przypominamy, jaką bronią Ukraińcy mogą atakować Most Krymski.

Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 14 października wicepremier Rosji Marat Chusnullin oświadczył, że szkody wyrządzone przez ukraiński atak na Most Krymski w lipcu tego roku zostały naprawione przed terminem.

Most Krymski kluczowym obiektem dla Rosjan

Dodano jednak, że choć most jest w pełni operacyjny, korzystanie z niego pozostaje ograniczone ze względu na procedury wprowadzone po pierwszym ukraińskim ataku w październiku 2022 r., co powoduje, że ciężarówki i dostawy paliwa są nadal transportowane promami.

"Most Krymski pozostanie kluczowym ogniwem w utrzymaniu rosyjskiej okupacji Krymu i jej sił na południowej Ukrainie. Jednak obecnie jest on prawie na pewno znaczącym obciążeniem dla bezpieczeństwa, wymagającym wielopłaszczyznowej ochrony, w tym wykorzystania systemów obrony powietrznej i załóg, które w przeciwnym razie zostałyby rozmieszczone gdzie indziej. Zaufanie rosyjskich sił bezpieczeństwa do ich zdolności ochrony tej dużej i wrażliwej struktury będzie nadal podważane przez pomysłowość ukraińskich służb wojskowych i bezpieczeństwa" - napisano w aktualizacji wywiadowczej.

Ukraińcy mogą atakować na różne sposoby

Most Krymski został zbudowany przy zachowaniu podwyższonych standardów dotyczących wytrzymałości. Ukraińcy udowodnili, że można go zniszczyć, ale wymaga to wykorzystania odpowiedniej broni, a także przeprowadzenia udanego, celnego uderzenia.

Początkowo wydawało się, że najlepiej sprawdzi się artyleria z pociskami o odpowiednim zasięgu (co najmniej 300 km). Ukraińcy nie mieli jednak do dyspozycji takiej broni, a kolejne tygodnie pokazywały, że współczesny konflikt w dużej mierze opiera się na wykorzystaniu dronów. Zarówno latających jak i nawodnych.

Jak potwierdzono. w lipcu tego roku do ataku na Most Krymski wykorzystany został dron Sea Baby. W najnowszych wariantach pozwala on na przenoszenie nawet 850 kg materiałów wybuchowych. W wyniku wielu skutecznych ataków z jego wykorzystaniem zyskał już miano "koszmaru Floty Czarnomorskiej" i jednostki, która mocno zagraża kluczowemu mostowi Rosjan.