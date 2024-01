Rosjanie mówią o ataku rumuńskiego F‑16. Bukareszt nawet nie posiada takiej wersji

Dodatkowo, jak przypomina Defense Romania, rumuńskie siły powietrzne nie posiadają myśliwców F-16 w wersji C. Kraj używa maszyny w wersji konstrukcyjnej A/B, które zostały zmodernizowane do wersji MLU 5.2 i MLU 6.5. Rumunia posiada 17 myśliwców F-16 zakupionych od Portugalii. Rumunia zakupiła też 32 myśliwce wycofane ze służby w Norwegii .

Jak już informowaliśmy, F-16 Fighting Falcon to wielozadaniowy myśliwiec czwartej generacji zaprojektowany przez amerykańską firmę General Dynamics i produkowany od połowy lat 70. XX w. (obecnie za jego produkcję odpowiada koncern Lockheed Martin), który pozostaje na wyposażeniu wielu krajów. W związku z tym, że maszyna wykazała się dużą niezawodnością, Amerykanie stale pracują nad jego rozwojem i udoskonalają koncepcję. Ten wielozadaniowy myśliwiec może rozwijając prędkość do 2 Ma (ponad 2100 km/h) i operować na pułapie do 15 km i zasięgu ok. 3200 km.