Pilot z USA o Ukraińcach. Mówi prosto z mostu

Oznacza to, że poruszając się nisko i z dużą prędkością, śmigłowce są zdecydowanie trudniejsze do wykrycia . Wrogie radary powietrzne zwykle nie pokrywają obszaru kilku metrów nad ziemią, w związku z czym poruszając się w tym stylu, Ukraińcy unikają wykrycia i ewentualnego zestrzelenia.

Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, na który zwraca uwagę Hunter, że w Ukrainie zagrożenie może nadejść z każdego miejsca. Nie ma znaczenia, czy jest to budynek, czy też środek pola – piloci muszą obserwować każde miejsce w pobliżu, a na niskiej wysokości jest to ułatwione zadanie.

Przypomnijmy, że w kontekście śmigłowców bojowych, portal The Wall Street Journal donosił w ubiegłym roku, że Ukraińcy mieli otrzymać od Polski maszyny Mi-24. To produkowane od lat 70. ubiegłego wieku ciężkie śmigłowce napędzane dwoma silnikami TW3-177MT o mocy 2200 KM każdy, uzbrojone m.in. w stanowisko z karabinem maszynowym kal. 12,7 mm i miejscem do przenoszenia kilku rakiet kierowanych i niekierowanych oraz bomb o masie do 250 kg.