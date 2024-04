Rosjanie mają problemy. Brytyjskie ministerstwo potwierdza

Przypomnijmy, że jeszcze 31 marca do sieci trafiły zdjęcia przedstawiające wrak zestrzelonej w obwodzie saratowskim (w Rosji) rakiety należącej do Rosjan. Początkowo armia Federacji Rosyjskiej informowała, że w wyniku ostrzału zestrzelono ukraińskiego bezzałogowca, jednak w trakcie oględzin na miejscu miała zostać zidentyfikowana rakieta .

"Jest prawdopodobne, że rakieta spadła w wyniku awarii" – czytamy. Awaria tak cennego dla Rosjan pocisku "wskazuje na problemy w jego produkcji, na co mogły mieć wpływ sankcje i pośpiech w spełnianiu wymagań konfliktu". Jednocześnie nie jest to pierwszy raz, kiedy rosyjski pocisk – w wyniku awarii – nie dociera do określonego celu.