Rosyjski przemysł zbrojeniowy nie stoi w miejscu. Ekspert: "produkują teraz więcej czołgów niż reszta świata"

Rosyjska, państwowa agencja informacyjna TASS, powołując się na dokumenty Ministerstwa Obrony Rosji, przekazała, że armia Putina dostała "ponad 1500 czołgów, ponad 2200 bojowych wozów opancerzonych, ponad 1400 wozów rakietowych i artyleryjskich, ponad 22 000 bezzałogowych statków powietrznych". Oprócz tego w jej ręce miało trafić 12 000 pojazdów samochodowych, wśród których 10 proc., czyli 1400 pojazdów - było opancerzonych. Nie wiadomo konkretnie, o jakie modele chodzi - czy były to nowoczesny sprzęt wojskowy, jego starsze wersje, czy zmodernizowane modele wyciągnięte z magazynów.

Wiarygodność informacji o ilości dostarczonego sprzętu wojskowego trudno zweryfikować. Nie można też zapominać, że istotnym elementem trwającej wojny jest szerzenie dezinformacji oraz propaganda.

Rosyjski przemysł zbrojeniowy nie zatrzymuje się

Oficjalne dane wyglądają imponująco, zwłaszcza że w latach poprzednich Rosjanie mieli produkować ok. 200 nowych maszyn rocznie, jak informował serwis Army Recognition, powołując się na słowa rosyjskiego eksperta wojskowego Wiktora Murachowskiego. On również twierdził, że w 2023 r. dostawy czołgów zdecydowanie wzrosły, a do armii trafiały zarówno starsze modele czołgów np. T-54, T-55, czy T-62, jak i najnowsze typu T-90M Proryw, które często nazywa się "dumą Putina".

Prof. Władimir Ponomariow z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, rosyjski opozycjonista i były minister w rządzie Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za gospodarkę w rozmowie z WP Tech zwrócił uwagę na zmiany, jakie w związku z wojną wdrożyła Rosja. Mają one duży wpływ na jej przemysł zbrojeniowy. Jak zaznacza, "po pierwszym niezbyt udanym etapie wojny w Ukrainie Putin zarządził pełną mobilizację rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego i przestawił gospodarkę na tryb wojenny. Tylko w 2023 r. 30 proc. budżetu państwa zostało wydane bezpośrednio na uzbrojenie i utrzymanie armii".

Wspomniana zmiana przekłada się na wzrost możliwości rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Prof. Ponomariow zauważa, że "Rosjanie produkują teraz więcej czołgów niż reszta świata, w tym Stany Zjednoczone i Unia Europejska". W większości nie są to jednak najnowocześniejsze modele, ale przestarzałe wersje. Jest ich jednak bardzo dużo. Rosjanie zwiększają też produkcję rakiet, czy systemów artyleryjskich, które są potrzebne do prowadzenia wojny tak samo jak i czołgi.

Plany reżimu putinowskiego polegają na tym, że Moskwa chce przekroczyć możliwości produkcji, jaką oferuje ukraiński przemysł zbrojeniowy, który w porównaniu z przemysłem rosyjskim jest niewielki, ale też, aby ta rosyjska produkcja sprzętu wojskowego przewyższała dostawy z Zachodu. W Rosji reagują na informacje dotyczące dostaw zachodniego sprzętu. prof. Władimir Ponomariow Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego

Sankcje Zachodu nie działają?

Pomimo nałożonych na Rosję sankcji i kontroli eksportu produkcja sprzętu wojskowego nie zmniejszyła się. Wręcz przeciwnie, według oficjalnych, rosyjskich danych Moskwa dostarcza swojej armii więcej czołgów, czy bezzałogowców niż przed jej wybuchem. Trudno mówić o ich jakości oraz skuteczności. Liczby sugerują jednak, że sankcje nie są hamulcem dla przemysłu zbrojeniowego. Potwierdza to prof. Ponomariow - "sankcje nałożone na Rosję nie przynoszą oczekiwanych efektów. Nie są ograniczeniem dla prowadzenia wojny przez Putina. W ubiegłym roku Rosja zarobiła więcej pieniędzy ze sprzedaży ropy i gazy niż w roku poprzedzającym wybuch wojny w Ukrainie".

Jak uważa ekspert, Rosja nie ma też większych problemów z pozyskiwaniem komponentów niezbędnych do zachowania płynności produkcji sprzętu wojskowego. "Nowoczesne komponenty potrzebne do produkcji broni pochodzą z przemytu. Nie został on ograniczony, wzrosły tylko obowiązujące ceny. W zasadzie do produkcji nowoczesnej broni u Putina jest wszystko z przemytu z Zachodu. Są też dostawy z Chin, czy np. pociski z Korei Północnej. Te ostatnie też są przestarzałe, ale ogromnym wsparciem jest ich liczba" - mówi Ponomariow.

W praktyce oznacza to, że Rosja poza własną produkcją może liczyć także na dostawy zagraniczne. Wspierają ją m.in. Iran, czy wspomniana Korea Północna. Dobrym przykładem są próby uzupełniania wyczerpujących się, przedwojennych zapasów pocisków balistycznych, których możliwości produkcji są ograniczone. W czwartek, 4 stycznia Biały Dom oskarżył Koreę Północną o dostarczanie Rosji pocisków balistycznych, używanych do ataków na Ukrainę. The New York Times donosi, że według amerykańskich urzędników pociski produkowane przez Koreę Północną zostały wysłane do Rosji z naruszeniem restrykcji ONZ.

Zdaniem Amerykanów Rosja mogła otrzymać od Korei Północnej kilkadziesiąt pocisków balistycznych krótkiego zasięgu, takich jak np. rakiety z rodziny KN-18, KN-23, KN-24 i KN-25, oferujące zasięg od 380 do 690 km. Mówi się też o dostawach amunicji artyleryjskiej i niekierowanych rakiet. Jak informował już Łukasz Michalik, dziennikarz WP Tech, Moskwa prowadzi też negocjacje z Iranem. Transakcja na dostawy rakiet nie została jeszcze sfinalizowana, ale niewykluczone, że porozumienie w tej sprawie zostanie zawarte niedługo. Wówczas Rosja mogłaby liczyć np. na pociski Fateh-110, zdolne do rażenia celów w odległości do 300 km.

Moskwa szuka więc różnych sposobów na zapewnienie sobie odpowiedniej ilości sprzętu wojskowego i uzupełnianie strat ponoszonych na polu walki. Statystyki dotyczące tych ostatnich różnią się w zależności od źródeł, które je podają. Na poniższej grafice można zobaczyć zestawienie danych Ministerstwa Obrony Rosji o dostawach sprzętu dla armii w 2023 r. i dane Kijowa mówiące o dotychczasowych stratach Rosjan w Ukrainie.

Dotychczasowe straty Rosjan według Ukrainy vs. dostawy w 2023 r. © Materiały WP

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski