Nowe Su-57 dla armii Putina. Rosja mówi o zwiększeniu produkcji

Zgodnie z oficjalnym komunikatem firmy United Aircraft Corporation w 2023 r. udało się zwiększyć możliwości produkcyjne Su-57 i unowocześnić linię montażową tych maszyn. Wyeliminowano też wąskie gardła nie tylko w miejscu montażu końcowego, ale w całym cyklu produkcyjnym. Usprawniono również pozyskiwanie zaawansowanych technologicznie komponentów z fabryk dostawców i badano możliwości udoskonalenia technologii montażu samolotów.

Należy jednak zaznaczyć, że jest to oficjalna, rosyjska narracja, a obecnie trwająca w Ukrainie wojna jest też wojną dezinformacyjną. Wiele rozpowszechnianych informacji ma na celu wprowadzanie w błąd przeciwnika dla osiągnięcia m.in. taktycznych i strategicznych korzyści.

Dostawy Su-57 dla Rosji

Rosyjskie ministerstwo obrony w 2019 r. podpisało kontrakt na dostawę 76 myśliwców Su-57 dla Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji do 2027 r., przypomina EurAsian Times. Serwis, bazując na rosyjskich źródłach informacji, podjął próbę oszacowania dostaw tych maszyn do armii. Zgodnie z jego ustaleniami Moskwa w 2020 r. odebrała jeden Su-57, w 2021 r. trzy Su-57, w 2022 r. sześć Su-57, w 2023 r. miało to być dwanaście maszyn, a w 2024 r. może to być piętnaście myśliwców Su-57.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Są to jednak ostrożne szacunki, bo faktyczna liczba produkowanych samolotów tak naprawdę nie jest oficjalnie znana. Jeśli jednak uznać szacunki przedstawione przez EurAsian Times za wysoce prawdopodobne, można zakładać, że do końca 2024 r. Rosja w swojej flocie będzie posiadała 37 myśliwców Su-57, a dostawy wszystkich zamówionych 76 maszyn zostaną zrealizowane jeszcze przed 2027 r. Na razie myśliwce Su-57 nie są zbyt częstym gościem na ukraińskim niebie, co nie znaczy, że w przyszłości nie ulegnie to zmianom.

Su-57 - rosyjski myśliwiec piątej generacji

Jak już informowaliśmy, Su-57, a dokładniej Suchoj Su-57 to maszyna stworzona z myślą o zastąpieniu floty starzejących się myśliwców MiG-29 i Su-27. Zachodni eksperci wskazują, że rosyjski myśliwiec piątej generacji powstał jako odpowiedź na amerykański program Advanced Tactical Fighter (ATF) oraz amerykański myśliwiec przewagi powietrznej F-22 Raptor. Prace nad Su-57 ruszyły w 2001 r., ale jego prototyp po raz pierwszy oblatano dopiero w styczniu 2010 r.

Rosja wstępnie planowała, że maszyna wejdzie do służby w latach 2017-2018, ale produkcja na pełną skalę ruszyła dopiero w 2019 r. W tym też roku prezydent Rosji, Władimir Putin podczas spotkania ze zwycięzcami konkursu "Rosyjscy Liderzy" zachwalał możliwości maszyny i przekonywał, że jest to najlepszy samolot wojskowy na świecie, na co zwróciła wówczas uwagę Rzeczpospolita.

Myśliwiec Su-57 to maszyna wyposażona w technologię stealth. Oznacza to, że zastosowano w nim rozwiązania, mające na celu utrudnienie jego wykrycia za pomocą dostępnych środków obserwacji. Serwis Airforce Technology wymienia, że ma w tym pomóc m.in. konstrukcja myśliwca i wykorzystane do jego budowy materiały kompozytowe takie jak polimery, włókno szklane i aluminiowe wypełniacze o strukturze plastra miodu. Wpływają one na redukcję echa radarowego, emisji podczerwieni i hałasu Su-57.

Rosyjski myśliwiec piątej generacji ma długość ponad 20 m, wysokość 4,6 m, a rozpiętość jej skrzydeł wynosi około 14 m. Zamontowano w nim dwa silniki turbowentylatorowe Saturn AŁ-41F. Su-57 może poruszać się z maksymalną prędkością 2,0 Ma (ponad 2450 km/h), a jego prędkość przelotowa to 1,3 Ma (blisko 1600 km/h). W jego podstawowym uzbrojeniu znajduje się 1 × 30 mm działko 9A-4071K. Myśliwiec ma też 6 wewnętrznych i 6 zewnętrznych węzłów uzbrojenia dla pocisków rakietowych.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski