Szarża Ukraińców na rosyjską bazę. Celem były cenne bombowce

W obwodzie saratowskim (południowo-zachodnia Rosja) o poranku w środę 20 marca rosyjska obrona powietrzna miała przechwycić ukraińskie drony wystrzelone w kierunku bazy lotniczej Engels. Zgodnie z wstępnymi ustaleniami rosyjskich władz w mieście nie odnotowano ofiar ani szkód. Najprawdopodobniej ukraińskie drony nie dotarły do ich celu – czyli cennych bombowców Tu-95 i Tu-160. Naoczni świadkowie, o których zaś pisze agencja Unian, twierdzą, że nad miastem było słychać od dwóch do czterech eksplozji, podczas których "drżały okna" .

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno we wspomnianej bazie lotniczej w obwodzie saratowskim Rosjanie zgromadzili dodatkowe pięć samolotów , co mogło świadczyć o zamiarze przeprowadzenia wzmożonych ataków w głąb Ukrainy. Liczne samoloty w bazie Engels stały się więc dla ukraińskich bezzałogowców cennym celem, bowiem właśnie w tym kierunku zostały wymierzone ataki o poranku w środę 20 marca.

Choć tym razem uderzenie okazało się nieskuteczne, celem Ukraińców najprawdopodobniej były wspomniane samoloty Tu-95MS i Tu-160. Pierwsze z nich to maszyny z lat 80. ubiegłego wieku przeznaczone do przenoszenia uzbrojenia o wadze do 20 t (mogą to być m.in. pociski Ch-55SM o zasięgu 3 tys. km lub Ch-102 o donośności przekraczającej 5 tys. km, do których można zamontować głowicę termojądrową).