Rosjanie chcieli być chytrzy. Przez przebieranki stracili podwójnie

Nie wiadomo jakiego rodzaju UAV został wykorzystany podczas tej akcji, jednak mógł być to szeroko wykorzystywany w rosyjskiej armii Lancet , który stanowi jedną ze skuteczniejszych broni w arsenale Rosjan.

W ostatnim czasie najeźdźcy często wykorzystują Lancety w charakterze dronów kamikadze do polowania na polskie wyrzutnie Krab . Tym razem jednak w oku drona nie pojawił się cenny pojazd opancerzony, a grupa ubranych w ukraińskie mundury żołnierzy. W takiej sytuacji zmarnowanie cennego Lanceta nie byłoby optymalne, więc została powiadomiona znajdująca się w zasięgu jednostka artylerii... na swoją zgubę.

Wygląda na to, że w ogólnym rozrachunku przebieranki się Rosjanom nie opłaciły. Można mieć nikłą nadzieję, że skutecznie oduczy ich to przebierania się w mundury obrońców. Wszystko wskazuje na to, że poza wszystkim innym jednym z największych problemów Rosjan jest kulawa komunikacja. Brak koordynacji jednostek może być też przejawem silnej presji wywoływanej przez ukraińską kontrofensywę