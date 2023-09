Rosjanie byli bez szans. Nic nie dało ukrycie się w krzakach

Widać, że Ukraińcy wykorzystali do ataku m.in. M142 HIMARS . To amerykańskie wyrzutnie rakietowe, które z uwagi na swoją skuteczność noszą przydomek "boga wojny". Są dostarczane przez zachód w ramach wsparcia ukraińskiej armii.

Przy pomocy standardowych pocisków GMLRS mogą razić cele na dystansie ok. 70 km, ale dodatkowa amunicja w postaci MGM-140 ATACMS zwiększa zasięg tych wyrzutni do kilkuset km. Wyrzutnie M142 HIMARS są montowane na podwoziu kołowym z napędem 6x6.

Poza tym na nagraniu można dostrzec kolejne wykorzystanie dronów. Tym razem były to proste konstrukcje z doczepionymi ładunkami wybuchowymi, które są zrzucane w momencie znalezienia się nad celem. Tego typu broń stosują obydwie strony konfliktu. Poza tym Ukraińcy wykorzystują też drony kamikadze oraz bardziej zaawansowane jednostki w postaci np. Bayraktar TB2, który posłużył ostatnio do wyeliminowania rosyjskiej łodzi desantowej .

W obydwu przypadkach wykorzystywane są pociski kal. 152 mm, którymi można atakować na dystansie do ok. 30 km. 2S19 Msta-S mierzy ok. 11 m długości, 2S5 Hiacynt jest nieco mniejszy, ma ok. 8,5 m długości.