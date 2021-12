Rosja znów poderwała myśliwce. Eskortowały samoloty NATO

Jak donosi rosyjska agencja prasowa TASS, następnego dnia doszło do podobnego incydentu. Tym razem nad Morzem Czarnym pojawiły się jednak maszyny należące nie tylko do francuskich, ale też do amerykańskich sił powietrznych. "9 grudnia 2021 r. urządzenia monitorujące przestrzeń powietrzną nad neutralnymi wodami Morza Czarnego wykryły cele powietrzne zbliżające się do granicy państwowej Federacji Rosyjskiej" – poinformowało w czwartek Narodowe Centrum Zarządzania Obroną Federacji Rosyjskiej.