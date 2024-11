Nowe pojazdy dla jednostki specjalnej. Wiadomo na co postawił GROM

Pojazdy GRF projektowane są z myślą o różnych scenariuszach. Można je dostosować do różnych wymagań operacyjnych dzięki modułowej budowie – możliwe jest obciążenie pojazdu od jednego do dziesięciu ton. Centralne podwozie szkieletowe zwiększa zdolności manewrowe, pozwalając na pokonywanie przeszkód wodnych o głębokości do 750 mm, a nawet do 860 mm z opcjonalnym wyposażeniem.