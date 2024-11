Polskie myśliwce nie dla Ukrainy. Zdecydowana reakcja ministra obrony

- Polska przekazała tyle sprzętu wojskowego, ile była w stanie, ale granicą przekazywania sprzętu jest własne bezpieczeństwo. Jest sprawa np. MiG-ów-29, one patrolują polskie niebo, one służą dla polskich pilotów dla podnoszenia ich umiejętności, kwalifikacji, żeby byli gotowi do obrony ojczyzny. To ja nie mogę powiedzieć, że zgadzam się na przekazanie samolotów, które służą do obrony Polski i służą do patrolowania polskiego nieba. Nie ma na to mojej zgody - powiedział podczas wywiadu minister obrony narodowej.