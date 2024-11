Przelot Starlinków rozpocznie się o godz. 17:46. W związku z tym, że satelity są od siebie dość mocno odseparowane, przelot będzie długi. Od momentu pojawienia się pierwszego satelity, do czasu zniknięcia ostatniego z nich, minie prawie 15 minut.

Z jednej strony można odbierać to jako korzyść – mamy więcej czasu na obserwację czy wykonanie zdjęć. Z drugiej zaś świadczy to o dużej separacji Starlinków, co z kolei przekłada się na trudności w zlokalizowaniu satelitów na niebie.