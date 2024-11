Antybiotyk nie działa? To przez nanoplastik

Obecność nanoplastiku w naszym otoczeniu może wpływać na skuteczność antybiotyków — ostrzegają naukowcy. Nowe badania opublikowane na łamach Nature wykazują, że cząsteczki plastiku mogą wiązać się z tetracykliną, co osłabia jej działanie. Proces ten może potencjalnie przyczyniać się do rozwoju antybiotykooporności bakterii.

Mowa o takich materiałach, jak polietylen (PE), polipropylen (PP), polistyren (PS) oraz nylon 6,6 (N66). Tworzywa te stosuje się do produkcji opakowań, tekstyliów i tapicerki meblowej. Okazało się, że nanocząstki plastiku mogą wiązać tetracyklinę, co zmniejsza jej skuteczność biologiczną.

- Obciążenie mikro- i nanoplastikiem jest w tych miejscach około pięciokrotnie wyższe niż na zewnątrz. Nylon jest jednym z powodów tego zjawiska — uwalnia się z tekstyliów i dostaje się do organizmu na przykład przez oddychanie – dodaje Kenner.

Interakcja między nanoplastikiem a tetracykliną nie tylko obniża biologiczną aktywność leku, ale może również prowadzić do transportu antybiotyku do niepożądanych miejsc w organizmie. Skutkiem tego jest utrata ukierunkowanego działania antybiotyku i potencjalne wystąpienie niepożądanych skutków ubocznych u chorego. Naukowcy ostrzegają też, że wzrost stężenia antybiotyku na cząstkach nanoplastiku może prowadzić do rozwoju antybiotykoopornych baterii.