Chińczycy wreszcie go ujawnili. Debiut nowego myśliwca stealth

Jeśli samolot wejdzie do służby, Chiny staną się drugim krajem po USA posiadającym dwa typy myśliwców stealth, jak twierdzą eksperci, na których powołują się chińskie media państwowe, donosi CNN. Stany Zjednoczone w swoim arsenale mają myśliwce F-35 oraz myśliwce F-22. W przypadku Chin będą to wspomniane Shenyang J-35A oraz Chengdu J-20 .

Warto jednak zaznaczyć, że myśliwiec F-35 posiada bardziej zaawansowane technologie stealth. Jak zaznacza The Aviationis odnosi się to przede wszystkim do powłok pokrywających konstrukcję, wykorzystanych w niej materiałów, ale też możliwości integracji czujników i przetwarzania danych, ponieważ USA mają dłuższe doświadczenie w zakresie niskiej wykrywalności, prawdziwe cechy J-35 tak naprawdę dalej nie są znane.

J-35A występuje w dwóch wersjach: bazowej oraz morskiej, zdolnej do operowania z lotniskowców. Wariant morski przeszedł niedawne testy startu i lądowania na chińskich lotniskowcach, w tym na nowoczesnym Fujian, który wykorzystuje katapultę elektromagnetyczną do startu samolotów. Dzięki mniejszym rozmiarom niż J-20 i zoptymalizowanej konstrukcji skrzydeł, J-35A jest bardziej zwrotny, co sprawia, że nadaje się lepiej do walki manewrowej na krótkim dystansie