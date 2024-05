Rosja zatopiła swoje łodzie. Nie wiadomo, dlaczego to zrobili

Defense Express zauważa, że w istocie nie jest to pierwszy przypadek, kiedy Rosjanie decydują się na zatopienie własnych okrętów i pozostawienie ich w częściowym zanurzeniu. Istotne jednak, że jest to działanie niepraktyczne – szczególnie w przypadku widocznych w Noworosyjski jednostek klasy Kilo odpowiedzialnych za przenoszenie rakiet Kalibr. Zanurzenie okrętów podwodnych w porcie uniemożliwia bowiem załadowanie amunicji na pokład.

Zatopione tylko częściowo okręty i tak są widoczne przez drony morskie przed uderzeniem w cel – widać bowiem ich górne elementy, co może służyć bezzałogowcom do naprowadzania i w efekcie przeprowadzenia celnego ataku. Najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie, które sugeruje Defense Express, dotyczy tego, że Rosjanie chcą poprzez zatopienie swoich okrętów kamuflować jednostki przed satelitami .

Ostatnie z nich to typ amunicji, który występuje w różnych wariantach. Najbardziej groźnym z nich jest wersja oznaczona jako 3M14, bowiem osiąga ona donośność 2500 km i jest wykorzystywana do atakowania celów lądowych. Nieco mniejszy zasięg mają natomiast wersje 3M54, które docierają na odległość niemal 700 km od miejsca wystrzelenia i są przeznaczone do atakowania jednostek nawodnych. Głowica bojowa tego typu pocisków waży od 400 do 500 kg w zależności od wersji.