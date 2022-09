Rosja traci kolejne bombowce. W sieci pojawiają się nagrania spadających Su-34

24 września to nie najlepsza data dla rosyjskiego lotnictwa. Według serwisu Militarnyj tego dnia Siły Zbrojne Ukrainy zestrzeliły dwa rosyjskie bombowce Su-34. To poważny cios dla Rosji, zwłaszcza że jedna taka maszyna to koszt ok. 36 mln dolarów. Przypominamy, czym jest Su-34 i jakie ma możliwości.