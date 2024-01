Rosja wytacza najcięższe działa. Dla Ukraińców to dobry znak

Wynika to z tego, że Rosji kończą się zapasy broni starszego typu . To tylko jedno wytłumaczenie faktu, że Federacja Rosyjska używa coraz mniej starszych konstrukcji. Drugie dotyczy tego, że przeciwnik Ukrainy nie nadążą z naprawianiem i serwisowaniem uszkodzonego sprzętu, w związku z czym musi nacierać na front najnowszymi maszynami.

Choć generalnie im nowszy sprzęt, tym w teorii powinien stanowić większe zagrożenie dla Ukraińców, to istotnym aspektem na froncie wciąż pozostaje liczebność wojsk, co trudno zapewnić z ograniczonymi zapasami. Kurczące się zapasy Rosjan potwierdził natomiast w ostatnim czasie wywiad Estonii .

Przypomnijmy, że Proryw to czołg wcielony do służby dopiero w 2021 r. i stanowi on modernizację czołgu podstawowego trzeciej generacji T-90. Producent zdecydował się ulepszyć w T-90M przede wszystkim optoelektronikę (Sosna-U), ale też umieścił na konstrukcji pancerz reaktywny Relikt. Proryw ostrzeliwuje wrogie jednostki armatą gładkolufową 2A46M-5 kal. 125 mm, którą przystosowano do najnowszego typu amunicji APFSDS. Dodatkowym uzbrojeniem są karabiny maszynowe kal. 7,62 mm oraz przeciwlotniczy kal. 12,7 mm.