Rosja wycofała okręty. Za bardzo boją się ukraińskich dronów

Choć Rosjanie dysponują zakładami naprawczymi dla okrętów w Noworosyjsku, to muszą kierować jednostki w inne miejsca - oznacza to więc, że Ukraińcom udało się zmusić Rosjan do całkowitego odwrotu z Morza Czarnego i Azowskiego. Co również istotne - zrobili to, sami nie mając floty morskiej.