Rosyjskie kłopoty w Syrii. Sparta nie może wejść do portu

Jak donosi ukraiński serwis Militarny, rosyjski statek Sparta, który na swoim pokładzie przewozi sprzęt wojskowy, od ponad pięciu dni nie może wpłynąć do syryjskiego portu Tartus. Brak dostępu do jedynej zagranicznej bazy morskiej Rosjan, która znajduje się w Tartusie, może utrudnić ewakuację rosyjskich żołnierzy i sprzętu z kraju.

Militarny powołuje się na dane tzw. białego wywiadu, a także informacje z serwisu MarineTraffic , który śledzi lokalizację statków w czasie rzeczywistym. Wynika z nich, że statek Sparta opuścił rosyjski port Bałtijsk w obwodzie kaliningradzkim 11 grudnia i przybył do wybrzeża Syrii 5 stycznia. Od tego dnia nie wpłynął do portu. Według ukraińskiego serwisu może to wskazywać, że statek nie otrzymał od nowych władz Syrii pozwolenia na wejście do Tartusa.

Rosyjskie problemy w Syrii

Po upadku reżimu Bashara al-Assada Rosjanie przerzucili znaczną część sprzętu wojskowego w Syrii oraz żołnierzy do bazy morskiej znajdującej się w portowym mieście Tartus. Warto przypomnieć, że baza ta jest jedynym rosyjskim centrum napraw i uzupełniania zapasów na Morzu Śródziemnym dla Rosjan.

Obiekt był też kluczowym punktem logistycznym dla rosyjskich operacji wojskowych w Afryce. Nie jest on jednak jedyną rosyjską bazą w Syrii. Na terenie tego kraju funkcjonuje również baza lotnicza Humajmim w prowincji Latakia, która może zostać wykorzystana do ewakuacji sprzętu i ludzi, jeśli statek Sparta nie dostanie się do portu.

Rosyjski statek towarowy "Sparta" to jednostka należąca do spółki Oboronlogistika, specjalizującej się w transporcie sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Statek ten, o nośności 8624 ton i długości 120,2 metra, jest przystosowany do przewozu kontenerów oraz ładunków wielkogabarytowych. "Sparta" jest częścią floty statków wykorzystywanych przez Rosję do utrzymania swoich operacji wojskowych na Bliskim Wschodzie, zapewniając niezbędne wsparcie logistyczne dla kontyngentów stacjonujących w regionie.