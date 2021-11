"Rosja przygotowuje się do ataku na Ukrainę". Gen. Budanow podał datę

Budanow odniósł się również do gry psychologicznej, którą jego zdaniem prowadzą Rosjanie. Jej elementami mają być protesty oraz budowanie antyrządowych nastrojów. To wszystko ma na celu destabilizację Ukrainy i osłabienie jej zdolności do walki. Według wojskowego częścią tych wysiłków jest również konflikt na granicy pomiędzy Polską a Białorusią.