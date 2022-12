Rosja przerzuca czołgi przez Białoruś? Chce umocnić front na północy

Mniej imponującym czołgiem, który najprawdopodobniej Rosja transportuje przez terytorium Białorusi, jest T-72B3. To kolejny czołg podstawowy, który jest rozwinięciem Т-72B. W porównaniu do swojego pierwowzoru ma większą mobilność i siłę rażenia. T-72B3 po raz pierwszy został pokazany światu w 2014 r., a rosyjska armia wcieliła go do służby w 2017 r. Można więc powiedzieć, że jest to stosunkowo młody czołg.