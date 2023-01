Rosja potwierdziła. Na ISS ruszy "zastępczy Sojuz"

Uderzenie meteorytu w rosyjski statek kosmiczny doprowadziło do wycieku płynu z jego układu chłodzenia. Analizy wykonane przez Roskosmos wykazały, że statek nie może zostać wykorzystany w celu transportu dwóch rosyjskich kosmonautów - Dmitrija Petelina i Siergieja Prokopjewa razem z astronautą NASA - Frankiem Rubio z ISS na Ziemię, ponieważ wiąże się to ze zbyt dużym ryzykiem. Agencja zdecydowała, że Sojuz MS-22 wróci na Ziemię w trybie bezzałogowym , o czym informował już Konrad Siwik.

Decyzja zrodziła kolejne pytania odnośnie dalszych losów 3-osobowej załogi, która przybyła na pokładzie Sojuza MS-22 na Międzynarodową Stację Kosmiczną we wrześniu 2022 r. Już wcześniej pojawiło się co najmniej kilka możliwych scenariuszy, w tym ten, który zakładał, że Rosja będzie musiała skorzystać z pomocy Elona Muska i jego kosmicznej firmy SpaceX. W tym przypadku na ISS udałby się statek Crew Dragon. Nie będzie to jednak potrzebne.