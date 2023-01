Zbiórka na sprzęt dla Ukraińców. Profesjonalne wyposażenie na zimę

Szczepan Twardoch organizuje zbiórkę na profesjonalny sprzęt dla ukraińskich żołnierzy . Choć tegoroczna zima nie jest zbyt mroźna, wcale nie oznacza to, że walki w terenie nie są ciężkie. Poruszanie się po grząskim gruncie jest w tej chwili bardzo utrudnione, szczególnie jeśli brakuje profesjonalnego sprzętu, który może to zadanie ułatwić.

Z pieniędzy spoza zbiórki zakupiony został już wspomniany Nissan wraz z oponami i osprzętem, zestaw Starlink , który umożliwia korzystanie z internetu satelitarnego, dostarczanego przez firmę Elona Muska czy szyny TWS do karabinków AK, które pozwalają na montaż urządzeń celowniczych. Zakupiony został także jednofazowy agregat prądotwórczy Honda EU22 o mocy 2,2 kW, a także dodatkowe wyposażenie samochodów i ubrania zimowe, które pomogą żołnierzom przetrwać w terenie. To jednak dopiero początek.

Oprócz pojazdów, ze środków przekazanych przez darczyńców udało się kupić też monokular termowizyjny Odin, wraz z systemem mocowania na hełm, dziesięć dodatkowych szyn TWS do karabinków AK, buty dla żołnierzy, dwa kolejne zestawy Starlink oraz zestaw opon do toyoty.

Organizator zbiórki chce uzupełnić ów pakiet, który przekazany zostanie ukraińskim żołnierzom o sprzęt optyczny. Środki, które zostaną przekazane na zbiórkę do końca jej trwania, czyli do 14 stycznia 2023 r., będą przeznaczone na kolimatory do karabinków. Jak czytamy w opisie zbiórki - jej organizator chciałby nabyć co najmniej dziesięć sztuk kolimatorów Eotech, tak, aby stanowiły one komplet z zakupionymi szynami TWS. Jeśli uda się uzbierać odpowiednio dużo pieniędzy, te zostaną przekazane też na zakup dodatkowego sprzętu termowizyjnego, który może dać dużą przewagę na polu walki po zmroku.