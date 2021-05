WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

kosmos + 2 Tom Cruisefilm Konstanty Młynarczyk Dzisiaj, 17-05-2021 13:49 Rosja wygra z USA w kosmosie, nie pomoże Tom Cruise Rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos ogłosiła, że w lot Sojuz MS-19 zabierze na Międzynarodową Stację Kosmiczną ekipę filmową składającą się z aktorki Juliji Peresild i reżysera Klima Shipenko, która ma w kosmosie zrealizować zdjęcia do filmu "Wyzwanie". Wygląda na to, że celem misji jest też utarcie nosa Amerykanom, którzy planują analogiczną akcję. Czyżby szykował się nowy kosmiczny wyścig, tym razem na filmy? Plakat rosyjskiego filmu "Challenge", który ma zostać częściowo nakręcony w kosmosie. Źródło: Roskosmos , Fot: Roskosmos Jednym z najtrudniejszych do pokazania elementów, jakie mogą się pojawić w filmie jest stan nieważkości. Wśród setek filmów, których akcja dzieje się w kosmosie ogromna większość odwołuje się w tym przypadku do zdjęć trikowych lub efektów generowanych komputerowo. Tylko niektóre ekipy filmują część ujęć w samolotach wykorzystujących odpowiedni tor lotu do uzyskania stanu analogicznego do nieważkości. Jak do tej pory jeszcze nigdy nie nakręcił filmu fabularnego w faktycznej scenerii kosmosu. Palmę pierwszeństwa miał pod tym względem zdobyć Tom Cruise, który na pokładzie statku Crew Dragon miał polecieć na ISS. Wygląda na to, że będzie musiał o ten honor powalczyć z ekipą z Rosji. Według oświadczenia Roskosmosu, załoga składająca się z aktorki Juliji Peresild, reżysera Klima Shipenko oraz występującego w roli dowódcy doświadczonego kosmonauty Antona Nikołajewicza Szkaplerowa ma wystartować na pokładzie statku Sojuz w misji MS-19 5 października. Dokładna data lotu ekipy Toma Cruise'a nie jest znana, plan przewidywał jednak, że będzie to właśnie październik - można więc śmiało uznać, że Rosjanie starają się znaleźć się na ISS wcześniej, próbując choć w ten sposób wygrać w kosmosie z Amerykanami. Nawet jednak jeśli termin obsługiwanego przez należącą do SpaceX rakietę Falcon 9 z kapsułą Crew Dragon faktycznie jest zaplanowany na później, niż 5 października, rosyjskie zwycięstwo w kosmicznych wyścigu filmowców wcale nie jest pewne. Poziom komplikacji lotów kosmicznych sprawia, że starty bardzo często są przekładane z przyczyn technicznych albo związanych z niekorzystną pogodą. Także i w tym przypadku możliwe są więc opóźniania. Tom Cruise Space Movie Director Doug Liman Gives Update on Upcoming Film Lot w kosmos wymaga intensywnego treningu obejmującego zarówno przygotowanie fizyczne, jak i dogłębne przeszkolenie z obsługi sprzętu, procedur awaryjnych i zasad postępowania w przestrzeni. Przygotowanie rosyjskiej ekipy kosmicznych filmowców ma się zacząć już pierwszego czerwca i będzie transmitowane przez największą stację telewizyjną Rosji, Pierwyj Kanał, w formacie przypominającym reality show. Niewiele wiadomo na temat filmu, w którym mają się docelowo znaleźć kręcone na ISS zdjęcia. Według informacji podanych przez Roskosmos ma to być "film fabularny dziejący się w kosmosie", którego celem będzie "popularyzowanie rosyjskich dokonań w kosmosie, jak również sławienie zawodu kosmonauty". Nie wiadomo, jaką rolę będzie w filmie odrywała Julia Peresild. Klim Shipenko ma już na swoim koncie jeden film o podobnym charakterze, wyreżyserował bowiem obraz "Salut 7", opowiadający historię misji ratunkowej mającej przywrócić kontrolę nad stacją od której pochodzi tytuł. Zbierający dość pozytywne oceny film zawiera wiele historycznych, technicznych i naukowych nieścisłości i błędów - być może kręcony w prawdziwym kosmosie "Wyzwanie" będzie pod tym względem lepszy.