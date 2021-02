Rosja jest gotowa, by odłączyć się od globalnego internetu

Nad projektem odłączenia kraju od globalnego internetu rosyjskie władze pracowały już od dawna. W poniedziałek, 1 lutego 2021, Dmitrij Miedwiediew, były prezydent, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji potwierdził w rozmowie z lokalnymi mediami, że Kreml jest gotowy do wprowadzenia planu w życie.

Miedwiediew podkreślił, jednak że "naprawdę, by mu się to nie podobało", ale z poziomu legislacyjnego wszystko jest gotowe do podjęcia takiego działania. Dodatkowo parlament uchwalił ustawę, która pozwoli rosyjskiemu rządowi na autonomiczne zarządzanie siecią na terenie kraju.