Rosja chce ukarać media społecznościowe za protesty poparcia Nawalnego

W sobotę 23 stycznia przez Rosję przetoczyły się protesty poparcia Aleksieja Nawalnego , który został aresztowany po przylocie do Moskwy. Jeszcze przed sobotnimi protestami rosyjski nadzorca mediów i internetu Roskomnadzor wezwał platformy społecznościowe do usunięcia wpisów zachęcających i organizujących protesty.

Roskomnadzor argumentuje, że platformy naruszyły przepisy o ograniczeniu dostępu do informacji zabronionych. W takim przypadku, jeśli serwis sam nie usunie wpisu, to Roskomnadzor może zablokować do niego dostęp.