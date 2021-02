Facebook reaguje na nowe zasady Apple. Będzie dokładniej informował o wykorzystaniu danych

Dzięki iOS 14 aktywność użytkowników iPhone'ów jest monitorowana w znacznie mniejszym stopniu w całej sieci i we wszystkich aplikacjach. Facebookowi na początku było to nie na rękę, teraz dostosowuje się do nowych zasad.

Mark Zuckerberg Źródło: JD Lasica, Flickr, CC BY 2.0 , Fot: JD Lasica, Flickr, CC BY 2.0