Rekordowa zima w Europie - najcieplejsza w historii całych badań

Jak wynika z nowo opublikowanych badań, mamy za sobą najcieplejszą zimę w długiej historii Europy. Rekordowe temperatury w styczniu i lutym mogą mieć katastrofalne skutki w nadchodzących miesiącach - należy przygotować się na suszę.

Miniony miesiąc był drugim najcieplejszym lutym, zarówno na świecie, jak i w Europie, o czym świadczą dane zebrane przez Climate Change Service Copernicus. Miniona zima (od grudnia 2019 r. do lutego 2020 r.) była zdecydowanie najcieplejsza w historii pomiarów prowadzonych w Europie .

Już w grudniu badacze zaobserwowali, że średnia temperatura w Europie rośnie. Temperatury znacznie powyżej średniej odnotowano też w styczniu i dotknęły one niemal cały świat. Niedawno pisaliśmy o poważnych zmianach zachodzących na Antarktydzie. I chociaż jedna ciepła zima nie jest jeszcze powodem do paniki, to naukowcy zauważają niepokojącą tendencję.