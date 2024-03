Rakieta Elona Muska leci na ISS. Na pokładzie trzech Amerykanów i Rosjanin

To już ósmy lot na ISS realizowany przez prywatną firmę SpaceX na zlecenie NASA. Firma, założona przez Elona Muska w 2002 roku, rozpoczęła załogowe loty na orbitę Ziemi w maju 2020 roku.

Rakiety Falcon 9 zostały zaprojektowane z myślą o wynoszeniu ładównków na orbitę, ale też misji załogowych i bezzałogowych do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dwustopniowa konstrukcja pozwala na ponowne wykorzystanie członu napędowego. Najnowsza wersja rakiety - Falcon 9 Block 5 ma wysokość 70 metrów, masę startową ok. 587 ton i ciąg początkowy ok. 8200 kN.